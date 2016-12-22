В Думе предложили разрешить родственникам посещать больных в реанимации

Медики должны обеспечивать доступ родственников к больному, который находится в реанимации или в палате интенсивной терапии, говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Госдумы депутатом Николаем Герасименко. Документ опубликован в ​в электронной базе парламента.

Законопроект касается внесения изменений в Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (принят в 2011 году).«Предоставлять возможность посещения родителями, иными членами семьи и иными законными представителями пациентов структурного подразделения медицинской организации, оказывающего реанимационные мероприятия, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», — гласит фрагмент, который, по мысли Герасименко, должен быть внесен в действующий Федеральный закон.

Как говорится в пояснительной записке к документу, хотя в действующем законе возможность посещения родственниками больного в реанимации предусмотрена. Однако «действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов». Минздрав в мае 2017 года опубликовал письмо «О правилах посещения родственниками пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии (реанимации)», но оно не является обязательным к исполнению. «Доступ к пациентам в большинстве случаев является жестом доброй воли главного врача. Это вызывает негативную реакцию в обществе и, зачастую, снижает эффективность лечения пациентов», — говорится в пояснительной записки.

Депутат Герасименко ссылается на опыт большинства зарубежных стран, где родственники и представители больного могут находиться с больным в реанимации. В то же время, как сетует автор законодательной инициативы, согласно данным Минздрава, «доступ родственников в пациентам, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, организован далеко не во всех медицинских организациях». «Принятие предлагаемого законопроекта позволит решить данную проблему», — говорится в документе.