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В РЖД рассказали о программе выпуска облигаций на 100 лет
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В РЖД рассказали о программе выпуска облигаций на 100 лет
Бизнес, 14:54
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В РЖД рассказали о программе выпуска облигаций на 100 лет

РЖД готовит новую программу биржевых облигаций объемом до 80 млрд руб, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Срок обращения будет определяться на базе рыночной конъюнктуры, — отметил собеседник издания. — Также компания предложит совету директоров увеличить объем действующей программы заимствований на цели долгосрочной программы развития (ДПР)».

РЖД потребовалось еще 3 трлн руб. для инвестпрограммы
Бизнес

Согласно данным Центра раскрытия корпоративной информации, максимальный срок погашения облигаций — 36 400 дней.

В феврале ​глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания намерена увеличить инвестпрограмму на несколько триллионов рублей. По его словам, изначально компания планировала ДПР до 2025 года стоимостью более 7,5 трлн руб., однако позднее было решено пересмотреть ее.

Теги: РЖД , Облигации
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