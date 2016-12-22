Макрон решил приехать на чемпионат мира в России раньше обещанного

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет во вторник, 10 июля, в Россию, чтобы поддержать футболистов национальной сборной, которым предстоит встретиться с Бельгией или Бразилией в полуфинале чемпионата мира по футболу, отмечает BFM TV со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
Президент в пятницу смотрел четвертьфинальную игру Франции и Уругвая в Елисейском дворце вместе с молодыми французскими спортсменами. Об этом он написал в своем Twitter. Он поздравил сборную Франции и добавил: «Увидимся во вторник!»
Находясь с визитом в России в конце мая, Макрон сказал, что хочет приехать и поддержать национальную сборную. «Я, может быть, не буду с самого начала, но, если французская команда попадет в финал, я приеду, чтобы поболеть за нее», — сказал он тогда.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков 2 июля говорил, что пока конкретной информации о визите французского лидера нет. Но, добавил он, Москва готова принять всех, кто планирует приехать.
В пятницу состоялся четвертьфинальный матч между Францией и Уругваем. Французы одержали победу со счетом 2:0. Их соперник определится позднее в тот же день: матч между Бразилией и Бельгией начнется в 21:00 мск.