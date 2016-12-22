Из затопленной пещеры в Таиланде вывели пятого подростка

Пятого из 12 подростков, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, вывели на поверхность. Об этом сообщает The Nation.

Ребенка направили в госпиталь города Чанграи. Он находился во второй партии спасаемых, операция по выводу которых возобновилась утром 9 июля. За ним в сопровождении аквалангистов следуют еще три подростка. В первой партии были также четверо детей. Их вывели из пещеры вечером 8 июля.

Путь по затопленным пещерам составляет около 5 км, чтобы преодолеть это расстояние, опытным аквалангистам требуется несколько часов. Однако один из них, доброволец из числа ветеранов ВМС Таиланда погиб на обратном пути из-за недостатка кислорода. Он доставлял заблокированным детям кислородные баллоны.

12 подростков из состава юношеской футбольной команды и их тренер пропали без вести в пещере Кхао Луанг​ в заповеднике «Понг Пха» 24 июня. Через два дня началась поисковая операция, к которой подключились военные аквалангисты ВМС Таиланда и дайверы-добровольцы. 2 июля детей обнаружили живыми, но истощенными. Немедленно эвакуировать их не удалось, их стали снабжать едой и кислородом в баллонах.

Помощь Таиланду предлагали МЧС России и американский бизнесмен Илон Маск. Последний предлагал несколько вариантов спасения: герметичная капсула, труба из нейлона с воздушными шлюзами и мини-субмарина.