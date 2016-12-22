Адвокат Дерипаски рассказал о предложенном мировом соглашении от Лесли

Александр Кириллов (Алекс Лесли) через адвоката предлагал бизнесмену Олегу Дерипаске заключить мировое соглашение по иску о вмешательстве в частную жизнь. Об этом заявил адвокат бизнесмена Алексей Мельников, сообщает «РИА Новости».

По словам Мельникова, адвокат Кириллова предлагал признать неправомерность действий ответчика в обмен на отказ от денежных претензий. Однако адвокат Дерипаски заметил, что нарушение прав его клиента было настолько серьезным, что мировое соглашение маловероятно.

Усть-Лабинский суд Краснодарского края 9 июля рассматривает иск Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексу Лесли о защите неприкосновенности частной жизни. Бизнесмен требует от них 1 млн руб. Заседание дважды переносилось. Поводом для поданного в феврале иска бизнесмена к Рыбке и Лесли послужило расследование оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем использовались опубликованные ответчиками в соцсетях видео- и фотоматериалы, а также книга Рыбки «Дневник по соблазнению миллиардера». В своем расследовании​ оппозиционер утверждал, что глава аппарата правительства Сергей Приходько отдыхал с Рыбкой на яхте Олега Дерипаски у берегов Норвегии и обсуждал с ним бизнес и политику. Дерипаска назвал эти выводы ложью.

Лесли и Рыбка находились в заключении в Таиланде по обвинению в незаконном предпринимательстве и сутенерстве. Если первое обвинение было с них снято, то по второму расследование продолжилось и было завершено к концу июня, после чего материалы были переданы в прокуратуру страны для обвинительного заключения.