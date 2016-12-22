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Сына бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы обвинили в коррупции
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Сына бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы обвинили в коррупции
Политика, 11:06
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Сына бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы обвинили в коррупции

Сын бывшего президента ЮАР Дудукан Зума задержан властями страны для предъявления ему обвинения в коррупции, сообщает Business Day.

Адвокат Руди Краузе рассказал изданию, что Дудукана Зуму доставили в центральный полицейский участок Йоханнесбурга.

Его задержали, после того как он прилетел из-за границы на похороны своего младшего брата ​Вузи.

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Адвокат также пояснил, что сына экс-президента отпустят под залог, и в течение нескольких дней он прибудет в суд на заседание по его делу.

Дудукана Зуму обвиняют в соучастии в попытке подкупа заместителя министра финансов в 2016 году, речь идет о взятке в 600 млн южноафриканских рэндов (около 2,8 млрд руб.). По информации Sunday Times, его обвиняют также в двух случаях убийства. Кроме того, правоохранительные органы рассматривают возможность выдвинуть против сына экс-президента обвинение в причастности к расхищению миллионов рэндов, выделенных для поддержки черных фермеров.

Президент ЮАР Джейкоб Зума подал в отставку в ночь на 15 февраля 2018 года после долго развивавшегося политического кризиса. На следующий день парламент ЮАР назначил главой государства вице-президента Сирила Рамапосу. Зума возглавлял страну с мая 2009 года. Он оказался замешан в коррупционном скандале: в 2017 году Верховный апелляционный суд установил его виновность в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег, которые связаны с многомиллиардными сделками по закупке оружия в 1999 году (тогда он был заместителем президента страны).

Теги: Джейкоб Зума , ЮАР , коррупция
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