Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,38 56,55 EUR Нал. 70,65 69,62 USD Бирж. 56,85 +0,19 EUR Бирж. 70,07 +0,32 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9168,00 -245,10 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,72 -1,18% DJIA 25209,93 -0,50% Nasdaq 7604,91 +0,58% FTSE 7214,76 -0,13%
Жизнь после Зумы: что ждать России от нового президента ЮАР
Лента новостей
Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 19:09, Спорт В МХТ им. Чехова назвали дату прощания с Олегом Табаковым 19:03, Общество Эстония обвинила российский Ил-76 в нарушении своей воздушной границы 18:56, Политика Путин направил соболезнования в связи с крушением самолета в Катманду 18:56, Общество Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Табакова 18:54, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 18:48, РБК и Билайн LinkedIn изменит условия пользования из-за новых правил Евросоюза 18:45, Технологии и медиа В Смоленске застрелили убившего партнера по бизнесу мужчину 18:43, Общество Глава аэропорта Катманду назвал причину крушения пассажирского лайнера 18:43, Общество «Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество
Жизнь после Зумы: что ждать России от нового президента ЮАР
Политика, 19 фев, 19:55
0
Александра Архангельская Жизнь после Зумы: что ждать России от нового президента ЮАР
Россия может возобновить с новым лидером ЮАР переговоры о совместных проектах, в том числе и о плане строительства АЭС, вызывающем неоднозначное отношение в южноафриканском обществе

В ночь с 14 на 15 февраля 2018 года президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума подал в отставку после долго развивавшегося политического кризиса. На следующий день парламент ЮАР назначил главой государства вице-президента Сирила Рамафосу. Какие последствия это может иметь для развития российско-южноафриканских отношений?

«Новый курс» для Африки

Основным элементом внешней политики ЮАР с 2009 года стало присоединение страны к БРИК, превратившее эту группу стран в БРИКС. Тем самым ЮАР заявила о своих претензиях на роль «голоса Африки» на мировой арене. Любопытно, что бывший президент Зума, рассказывая недавно о трех попытках его отравления, предпринятых некими «внешними силами», связывал это именно с членством ЮАР в БРИКС (при этом «антиимпериалистическая» риторика Зумы вполне сочеталась с сотрудничеством с ведущими странами Запада, в том числе по линии Африканского командования США).​

Однако из-за длительного внутриполитического кризиса у ЮАР уже не хватает ресурсов для реализации лидерских амбиций. Приоритетом для ЮАР сейчас является внутриафриканская торговля. Если развитые страны (США, ЕС) закупают в ЮАР в основном сырье, то африканские государства — изделия с высокой добавленной стоимостью, что положительно сказывается на развитии Южной Африки. Доля южноафриканского экспорта в африканские страны (31%) уже превышает объем экспорта в Европу, а импорт из Африки (10%) превышает объем импорта из США.

Экономическая программа Рамафосы, получившая название «Новый курс», по аналогии с политикой Франклина Рузвельта, предусматривает:

— создание за пять лет миллиона рабочих мест;

— доведение темпов экономического роста до 5% к 2023 году;

— ужесточение фискальной дисциплины;

— увеличение доли экономики, контролируемой черным большинством;

— улучшение инфраструктуры, системы образования и управления государственными компаниями;

— борьбу с коррупцией.

Даже при частичной реализации намеченного ЮАР сможет быстро вернуть свои позиции на континенте.

Образ России​​

В отношениях России и ЮАР существует явный дисбаланс между экономикой и политикой. Со времен освободительной борьбы престиж нашей страны в ЮАР был достаточно высок, немало руководителей Африканского национального конгресса (АНК) лично помнят поддержку со стороны Советского Союза. Но с течением времени ситуация менялась не в лучшую сторону. Сегодня в южноафриканских СМИ сформировался крайне негативный имидж России. Доминирующее в обществе негативное отношение к Зуме переносилось на Россию и президента Путина — два лидера регулярно встречались, и их отношения считались дружественными. С этой точки зрения уход Зумы полезен для развития двусторонних связей, в том числе и самого крупного совместного проекта — в области атомной энергетики.

Сейчас он переживает не лучшие времена. В 2014 году «Росатом» и правительство ЮАР подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает совместное сооружение до восьми атомных энергоблоков общей мощностью 9,6 ГВт. Однако в ЮАР почти сразу началась острая дискуссия как на тему необходимости новых АЭС в целом, так и о роли «Росатома» в таком проекте в частности. В апреле 2017 года решением Высокого суда Западно-Капской провинции решения правительства ЮАР, определяющие развитие ядерной программы страны, были признаны незаконными и отменены, как и межправительственные соглашения по ядерной энергетике с Россией, США и Южной Кореей, поскольку они не были представлены для одобрения в парламент. Южноафриканское правительство не согласилось с судебным решением, но не стало подавать апелляцию, а обещало исправить свои планы. В ближайшее время должен быть опубликован новый интегрированный ресурсный план (Integrated Resource Plan) по развитию электроэнергетики. Предполагается, что объемы ввода новых АЭС по этому плану сократятся на 20–50%.

К сожалению, у России своевременно не были установлены активные связи с Рамафосой, однако это в некоторой мере компенсируется контактами с другими членами высшего руководства АНК, регулярно посещавшими Москву. Возможно, у двух стран есть шанс установить новый формат стратегического партнерства без негативной окраски «личной дипломатии». Шанс предоставится уже в этом году, когда в Йоханнесбурге пройдет очередной, десятый саммит БРИКС.

Об авторах
Александра Архангельская ученый-африканист, специалист по коммуникациям
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Южная Африка , Джейкоб Зума , БРИКС
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Новым президентом ЮАР стал лидер правящей партии Сирил Рамафоса Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.