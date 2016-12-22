Жизнь после Зумы: что ждать России от нового президента ЮАР

Россия может возобновить с новым лидером ЮАР переговоры о совместных проектах, в том числе и о плане строительства АЭС, вызывающем неоднозначное отношение в южноафриканском обществе

В ночь с 14 на 15 февраля 2018 года президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума подал в отставку после долго развивавшегося политического кризиса. На следующий день парламент ЮАР назначил главой государства вице-президента Сирила Рамафосу. Какие последствия это может иметь для развития российско-южноафриканских отношений?

«Новый курс» для Африки

Основным элементом внешней политики ЮАР с 2009 года стало присоединение страны к БРИК, превратившее эту группу стран в БРИКС. Тем самым ЮАР заявила о своих претензиях на роль «голоса Африки» на мировой арене. Любопытно, что бывший президент Зума, рассказывая недавно о трех попытках его отравления, предпринятых некими «внешними силами», связывал это именно с членством ЮАР в БРИКС (при этом «антиимпериалистическая» риторика Зумы вполне сочеталась с сотрудничеством с ведущими странами Запада, в том числе по линии Африканского командования США).​

Однако из-за длительного внутриполитического кризиса у ЮАР уже не хватает ресурсов для реализации лидерских амбиций. Приоритетом для ЮАР сейчас является внутриафриканская торговля. Если развитые страны (США, ЕС) закупают в ЮАР в основном сырье, то африканские государства — изделия с высокой добавленной стоимостью, что положительно сказывается на развитии Южной Африки. Доля южноафриканского экспорта в африканские страны (31%) уже превышает объем экспорта в Европу, а импорт из Африки (10%) превышает объем импорта из США.

Экономическая программа Рамафосы, получившая название «Новый курс», по аналогии с политикой Франклина Рузвельта, предусматривает:

— создание за пять лет миллиона рабочих мест;

— доведение темпов экономического роста до 5% к 2023 году;

— ужесточение фискальной дисциплины;

— увеличение доли экономики, контролируемой черным большинством;

— улучшение инфраструктуры, системы образования и управления государственными компаниями;

— борьбу с коррупцией.

Даже при частичной реализации намеченного ЮАР сможет быстро вернуть свои позиции на континенте.

Образ России​​

В отношениях России и ЮАР существует явный дисбаланс между экономикой и политикой. Со времен освободительной борьбы престиж нашей страны в ЮАР был достаточно высок, немало руководителей Африканского национального конгресса (АНК) лично помнят поддержку со стороны Советского Союза. Но с течением времени ситуация менялась не в лучшую сторону. Сегодня в южноафриканских СМИ сформировался крайне негативный имидж России. Доминирующее в обществе негативное отношение к Зуме переносилось на Россию и президента Путина — два лидера регулярно встречались, и их отношения считались дружественными. С этой точки зрения уход Зумы полезен для развития двусторонних связей, в том числе и самого крупного совместного проекта — в области атомной энергетики.

Сейчас он переживает не лучшие времена. В 2014 году «Росатом» и правительство ЮАР подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает совместное сооружение до восьми атомных энергоблоков общей мощностью 9,6 ГВт. Однако в ЮАР почти сразу началась острая дискуссия как на тему необходимости новых АЭС в целом, так и о роли «Росатома» в таком проекте в частности. В апреле 2017 года решением Высокого суда Западно-Капской провинции решения правительства ЮАР, определяющие развитие ядерной программы страны, были признаны незаконными и отменены, как и межправительственные соглашения по ядерной энергетике с Россией, США и Южной Кореей, поскольку они не были представлены для одобрения в парламент. Южноафриканское правительство не согласилось с судебным решением, но не стало подавать апелляцию, а обещало исправить свои планы. В ближайшее время должен быть опубликован новый интегрированный ресурсный план (Integrated Resource Plan) по развитию электроэнергетики. Предполагается, что объемы ввода новых АЭС по этому плану сократятся на 20–50%.

К сожалению, у России своевременно не были установлены активные связи с Рамафосой, однако это в некоторой мере компенсируется контактами с другими членами высшего руководства АНК, регулярно посещавшими Москву. Возможно, у двух стран есть шанс установить новый формат стратегического партнерства без негативной окраски «личной дипломатии». Шанс предоставится уже в этом году, когда в Йоханнесбурге пройдет очередной, десятый саммит БРИКС.