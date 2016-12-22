Синоптики пообещали локальные грозы в Москве и области

На текущей неделе в Москве и Подмосковье ожидаются локальные грозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Воздух в столице прогреется до плюс 28 градусов, а в области — до плюс 30 градусов. По словам синоптика, дожди и грозы будут носить локальный и кратковременный характер.
«В Москве, наверняка, будут районы, где за эти дни вообще дождей не будет. Погода ожидается вполне комфортной, немного выше средних многолетних значений», — заметил Синенков.
В понедельник, 9 июля, температура воздуха будет плюс 22–24 градуса, а во вторник — плюс 24–26 градусов.
В Москве 7 и 8 июля прошли дожди. Синоптики повысили до оранжевого уровень погодной опасности.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что в некоторых районах Москвы выпало больше половины месячной нормы осадков, а в Подмосковье выпало около четверти месячной нормы.