В Москве выпала половина месячной нормы осадков

В отдельных районах Москвы выпало чуть больше половины месячной нормы осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В частности, на метеостанции Балчуг выпало 44 мм, а на метеостанции ВДНХ всего лишь 1 мм», — подчеркнул он.

По словам Леуса, в Подмосковье за сутки выпало около четверти месячной нормы осадков. «Если говорить о городах Подмосковья, то там больше всего осадков выпало в Клину — почти 22 мм, в Домодедово — 21 мм», — добавил он.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о ливнях, сильном ветре и грозе. Жителям столицы рекомендовали переждать непогоду дома, а оказавшись на улице, избегать деревьев и незакрепленных конструкций.