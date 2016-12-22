В Москве из-за ливней повысили уровень погодной опасности до оранжевого

В Москве и области из-за ливневых дождей синоптики повысили уровень погодной опасности с желтого до оранжевого. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Начиная с 16:00 8 июля в течение пяти часов ожидается очень сильный дождь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оранжевый уровень означает, что погода опасна и имеется риск возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба. 7 июля синоптики объявили в Московском регионе желтый уровень опасности из-за ветра.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что 9 и 10 июля в Москву вернется теплая и ясная погода. Температура воздуха поднимется до 26 градусов. Однако начиная со среды, 11 июля, в столичном регионе вновь прогнозируются ливни, холодный ветер и грозы.