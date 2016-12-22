Число погибших из-за ливней в Японии возросло до 85

Число погибших из-за ливневых дождей и оползней в Японии достигло 85, еще 58 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, еще шесть человек находятся в критическом состоянии. Наибольшее число жертв было зафиксировано в префектуре Хиросима, где погибли 37 человек. Также жертвами стихийного бедствия стали жители префектур Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи и Сага.

Ранее сообщалось о 62 жертвах бедствия.

В поисково-спасательной операции принимают участие японские спасатели при поддержке сил самообороны страны, сотрудников пожарного управления и полиции.

В Японию ливневые дожди принес тайфун, из-за которого накануне был объявлен режим ЧП в нескольких префектурах. На фоне предупреждений о приближающемся стихийном бедствии власти страны рекомендовали эвакуировать более 20 тыс. жителей уязвимых территорий.

