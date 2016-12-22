Число жертв ливней в Японии превысило 60

В результате непогоды в Японии по последним данным погибли уже 62 человека, сообщает Kyodo. Ливни в страну принес мощный тайфун.

Телеканал NHK приводит другие данные по числу жертв. По информации NHK, погибли 52 человека, еще 44 пропали без вести. Причиной гибели жертв непогоды стали наводнения и оползни, вызванные непрекращающимися ливнями.

Как отмечает Japan Times, из-за непогоды в префектуре Киото было отменено движение скоростных поездов. Ряд населенных пунктов были эвакуированы из-за угрозы оползней. К оказанию помощи гражданскому населению были привлечены Силы самообороны Японии (SDF),

Cильные дожди в страну принес обрушившийся на страну тайфун, из-за которого накануне режим ЧП был объявлен в префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого и Киото. В конце июня приближающийся тайфун вынудил власти страны провести эвакуацию более 20 тыс. жителей территорий, оказавшихся под ударом непогоды.