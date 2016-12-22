В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

В Московском регионе 8 июля объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 21:00 мск. «Желтый» уровень обозначает, что погода потенциально опасна.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что вечером 7 июля в столице ожидается скоротечные ливневые дожди, местами прогремят грозы. По словам синоптика, выпадет 7–10 мм осадков.

Воздух в Москве прогреется до 22–24 градусов, а в области — до 20–25 градусов, что соответствует климатической норме июля.



