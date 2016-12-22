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В Удмуртии следователи начали проверку после отравления 20 детей в лагере
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В Удмуртии следователи начали проверку после отравления 20 детей в лагере
Общество, 15:48
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В Удмуртии следователи начали проверку после отравления 20 детей в лагере

В Удмуртской Республике следователи проводят проверку после отравления 20 детей в оздоровительном лагере «Волна». Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

«По данным проверки, 7 июля у 20 отдыхавших в лагере детей появились признаки пищевого отравления. Двое из них были доставлены в больницу, где одному из них оказана медицинская помощь», — уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе доследственной проверки по факту возможной халатности (ст. 293 УК России) сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещения лагеря, включая столовую, изъяли необходимую документацию и опросили администрацию и работников детского лагеря.

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Всего на момент отравления в лагере находили​сь около 130 детей. В настоящий момент учреждение закрыто, а отдыхающих отправили домой.

Ранее, 5 июля, в Свердловской области отравились несколько воспитанников оздоровительного лагеря «Медная Горка». В настоящий момент здоровью детей ничего не угрожает.

Теги: проверка , Удмуртия , детский лагерь , отравление
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