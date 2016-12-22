Детский лагерь в Омской области закрыли из-за кишечной инфекции

​Оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» в Омской области закрыли после отравления детей, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что это сделано для предупреждения распространения инфекционной заболеваемости среди детей. В лагере были выявлены два заболевших ребенка и еще шесть носителей норовирусной инфекции.

Отмечается, что Роспотребнадзор обнаружил многочисленные нарушения противоэпидемического режима в пищеблоке. В частности, был нарушен дезинфекционный режим и правила обработки посуды. Также отобранные пробы воды не соответствовали требованиям, а для питания детей использовалась некачественная продукция.

По фактам нарушений было возбуждено четыре административных дела и выдано предписание об их устранении. По факту произошедшего региональное следственное управление СКР начало доследственную проверку.

Проверку в отношении лагеря «Солнечная поляна» начали проводить в понедельник, 18 июня, после того, как в лагере у ребенка диагностировали острую кишечную инфекцию.​