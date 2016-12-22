В Свердловской области дети отравились в оздоровительном лагере

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ухудшения самочувствия нескольких воспитанников детского оздоровительного лагеря под городом Верхняя Пышма, сообщили РБК в СК по Свердловской области.

По данным СК, днем 5 июля 2018 года поступило сообщение об ухудшении самочувствия нескольких несовершеннолетних в местном оздоровительном лагере.

«В настоящее время им оказана необходимая помощь, их здоровью ничто не угрожает. Организовано проведение доследственной проверки», — рассказали в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение, сообщили в СК.

По данным «Комсомольской правды», речь идет о детском оздоровительном лагере «Медная Горка». Издание пишет, что «после посещения столовой несколько детей разных возрастов почувствовали себя плохо». Согласно сайту лагеря, «Медная Горка» расположена на берегу озера Балтым в нескольких километрах от Верхней Пышмы.