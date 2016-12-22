Сыгравшая Арью Старк актриса заявила об уходе из «Игры престолов»
Общество, 15:30
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Сыгравшая Арью Старк актриса заявила об уходе из «Игры престолов»
Английская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая Арью Старк в «Игре престолов», объявила о своем уходе из сериала. Об этом она написала в своем Instagram.
«Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, «Игра престолов». Какое удовольствие я получила. Приключения начинаются», — подписала актриса опубликованную фотографию, на которой изображены «окровавленные» кроссовки девушки.
https://www.instagram.com/p/Bk7fHbnA7Cy/?utm_source=ig_embed
Ранее Уильямс сообщала, что первый эпизод финального сезона выйдет в апреле 2019 года. Она добавила, что у съемочной команды есть достаточно времени, чтобы сделать финал более впечатляющим.
Английская актриса Мейси Уильямс родилась в 1997 году. В «Игре престолов» она исполнила роль младшей дочери и третьего ребенка леди Кейтилин и лорда Эддарда Старка (бывший глава дома Старков из Винтерфелла) Арьи Старк.