Актеры из "Игры престолов" поженились в Шотландии
Общество, 00:40
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Актеры из "Игры престолов" поженились в Шотландии
Двое актеров из сериала «Игра Престолов» Кит Харрингтон, играющий Джона Сноу, и Роуз Лесли, сыгравшая Игритт, поженились в Шотландии, передает Би-би-си.
Церемония состоялась в церкви Рейн в Абердиншире. На свадьбе присутствовали их коллеги по сериалу — Питер Динклэйдж, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилия Кларк.
Роуз Лесли снималась в «Игре престолов» с 2012 по 2014 годы, Кит Харрингтон продолжает играть в нем Джона Сноу.
Последний, восьмой сезон сериала, выйдет на экраны в 2019 году, в нем будет шесть серий. По словам главы телеподразделения канала HBO Франчески Орси, многие персонажи в финальном сезоне погибнут. «Это был действительно мощный момент в нашей жизни и нашей карьере. Ни один из актеров ранее не получал на руки свой сценарий, а тут один за другим [их персонажи] стали умирать», — заявила она после того, как прочитала сценарий.