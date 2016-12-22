Мэр Сочи рассказал о полученной от проведения ЧМ выгоде для города

Несмотря на то, что сборная России проиграла на сочинском стадионе «Фишт» матч 1/4 чемпионата мира по футболу, город выиграл, поскольку болельщики могут вернуться чтобы отдохнуть, заявил глава Сочи Анатолий Пахомов, передает ТАСС.

«Уверен, что многие из гостей спортивного праздника, кто впервые приехал в наш город, вернутся в Сочи снова на отдых и лечение», — сказал он.

По его словам, приехавшие на чемпионат болельщики хорошо отзываются о Сочи, отмечая инфраструктуру, чистое море и благоустроенные улицы. «Самое главное — мы уже выиграли, когда принимали матчи чемпионата мира по футболу. Весь мир увидел Сочи гостеприимным, красивым, культурным, спортивным. Мы в этом уже стали победителями, несмотря на исход матча», — добавил Пахомов.

Он подчеркнул, что следил за игрой на стадионе и очень хотел, чтобы сборная России вышла в полуфинал именно в Сочи. «Но спорт есть спорт, выиграть так стремились и футболисты из Хорватии, им сегодня повезло больше», -сказал мэр.

Накануне матча, 6 июля, в Сочи прошел сильный дождь, ливневая канализация не справилась с водой и Адлерский район, в котором расположен стадион «Фишт» оказался затопленным. По словам Пахомова, непогода не затронула спортивную арену.

Матч за выход в четвертьфинал российская сборная проиграла. Основное время и овертайм команды закончили в ничью, а в серии пенальти победила Хорватия.