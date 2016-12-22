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Мэр Сочи не увидел угрозы срыва матча с Хорватией из-за потопа
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Мэр Сочи не увидел угрозы срыва матча с Хорватией из-за потопа
Общество, 20:07
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Мэр Сочи не увидел угрозы срыва матча с Хорватией из-за потопа

Стихия не сорвет проведение матча чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия, заявил РБК мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Залповый ливень обрушился на Сочи 6 июля, за день до матча. Ливневки не справились с количеством осадков. Вода затопила Адлерский район города, где расположен стадион «Фишт», и участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи. Движение в направлении центра города было остановлено.

Вода сошла за час и движение транспорта в обе стороны восстановлено, сообщил РБК мэр Сочи. «Прошел действительно большой ливень, подтопило дорогу. Но матчу ничто не угрожает. В Сочи светит солнце — все высохло. Есть небольшая пробка», — рассказал Пахомов.

Коллапс на дороге продлился около часа. Вода затопила отрезок в 600 м рядом с вокзалом, указал он. Интенсивность осадков составила 60 мм/ч, а водостоки рассчитаны максимум на 30 мм/ч, отметил мэр.

Стадион «Фишт», где пройдет матч, не подвергся подтоплению. «Ливень не затронул стадион совершенно — Сочи длинный же», — пояснил Пахомов.

7 июля в Сочи прогнозируется благоприятная погода, отметил мэр Сочи.

Победитель матча сборных России и Хорватии 7 июля выйдет в полуфинал чемпионата мира по футболу 2018 года.

Теги: Сочи , ливень , стихия , Чемпионат мира по футболу-2018
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