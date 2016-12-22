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Собянин рассказал о выигравшей России после игры сборной c Хорватией
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Собянин рассказал о выигравшей России после игры сборной c Хорватией
Общество, 00:44
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Собянин рассказал о выигравшей России после игры сборной c Хорватией

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несмотря на то, что сборная России проиграла в четвертьфинале ЧМ-2018, страна выиграла, поскольку хорошо играла и достойно встретила гостей чемпионата, об этом на написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Слов нет — одни эмоции. Грущу вместе со всеми. Мы проиграли, но как проиграли! И, несмотря на проигрыш сборной, Россия выиграла», — считает Собянин.

Он отметил, что россияне доказали, что способны играть «наравне с футбольными грандами», гостей со всего мира достойно встретили в России, а футбол в стране после мундиаля станет более популярным.

«Спасибо нашей команде! Ребята, вы подарили ни с чем не сравнимый фантастический праздник и веру в будущее», — написал мэр Москвы.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин следил за игрой и назвал российских футболистов героями. Премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарил игроков, сказав им «огромное спасибо».

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что россияне «доказали, что умеют играть» и устроили для болельщиков «настоящий праздник».

Песков рассказал о реакции Путина на проигрыш сборной России на ЧМ-2018
Общество

Россия проиграла Хорватии в матче 1/4 чемпионата мира по футболу. Основное время и овертайм команды завершили в ничью, но в серии пенальти хорватам удалось победить и выйти в полуфинал.

Теги: ЧМ по футболу - 2018 , Сергей Собянин
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