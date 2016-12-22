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Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ
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Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ
ЧМ-2018, 06:39
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Генсек ФИФА призвала Россию гордиться достижениями страны на ЧМ

Россия должна гордиться выступлением своей команды на ЧМ-2018 несмотря на поражение в четвертьфинале, заявила на своей странице в Twitter генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

«Россия, молодец! Мы гордимся твоими достижениями!», — добавила она по-русски.

Сборная России проиграла в матче 1/4 чемпионата мира по футболу Хорватии. Командам не удалось выявить победителя в основное время и овертайм. В результате полуфиналист определился в серии пенальти — хорваты победили со счетом 4:3, их соперником будет Англия.

Результаты России на ЧМ-2018 стали лучшими в истории сборной. Ранее команде не удавалось выйти в плей-офф, она трижды занимала предпоследнее место в группе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин следил за игрой. Премьер-министр Дмитрий Медведев, присутствовавший на матче в Сочи, спустился в раздевалку к футболистам и поблагодарил их за игру. «Хочу искренне вас поблагодарить за прекрасную игру. Я вам хочу сказать, у меня на футболе никогда таких эмоций не было», — сказал он.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что россияне играли «наравне с футбольными грандами» и, несмотря на поражение сборной, Россия победила. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские футболисты «устроили миллионам болельщиков настоящий праздник».

После матча о своем уходе из сборной объявили два игрока — Сергей Игнашевич и Александр Самедов. В воскресенье, 8 июля, команда проведет встречу с болельщиками в московской фан-зоне возле здания МГУ.

Теги: ЧМ по футболу - 2018 , ФИФА
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