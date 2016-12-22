Путин пригласил Черчесова и сборную России на обсуждение итогов ЧМ

Президент России Владимир Путин после поражения национальной сборной в матче с Хорватией позвонил главному тренеру команды Станиславу Черчесову и пригласил его и игроков на мероприятие, где обсудят итоги ЧМ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России», — заявил он.

По его словам, в субботу Путин дважды звонил Черчесову — до и после матча. Перед началом игры президент пожелал команде успеха, а после ее завершения отметил, что россияне выступили достойно.

Ранее Песков сообщил, что Путин смотрел матч Россия — Хорватия. «Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!», — поделился он.

Сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии. Команды не смогли выявить победителя в основное время матча и овертайм — каждая из них забила по два мяча в ворота противника. Исход поединка решила серия пенальти, в которой хорваты одолели россиян со счетом 4:3.