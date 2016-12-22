Посетивший Россию американский сенатор рассказал о бесполезности санкций

Посетивший Россию сенатор из США Рон Джонсон не увидел какого-либо «ужасного» эффекта от санкций для российской экономики. По его мнению, давление на Москву нужно оказывать персональными санкциями против приближенных к Путину

Рон Джонсон (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Санкции не оказывают на Россию действительно «ужасного» экономического эффекта, заявил сенатор из США Рон Джонсон, посетивший Москву в рамках визита делегации американских парламентариев, передает Washington Examiner.

Джонсон рассказал, что его всегда беспокоила возможность того, что президент России Владимир Путин использует санкции в своих интересах и будет винить США в отсутствии у его страны экономического развития. «Но опять же, не похоже, чтобы они оказывали действительно ужасный экономический эффект», — сказал он.

По словам Джонсона, санкции против «внутреннего круга» Путина не только более эффективны, но и не дают США отпугнуть граждан России. Он добавил, что россиян не волнует, что «олигарх не может купить особняк за $10 млн в Лондоне.

Делегация американских парламентариев прибыла в Россию 30 июня. Политики провели встречи с депутатами Госдумы и главой МИД Сергеем Лавровым. По словам сенатора Джона Нили Кеннеди, на переговорах они пригрозили России «драконовскими мерами», в случае если обнаружат российское вмешательства в предстоящие выборы в сенат.