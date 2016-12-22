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Приехавший в Россию из США сенатор озвучил на переговорах пять просьб
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Приехавший в Россию из США сенатор озвучил на переговорах пять просьб
Политика, 04:34
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Приехавший в Россию из США сенатор озвучил на переговорах пять просьб

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди рассказал о просьбах к России о невмешательстве в выборы, ситуациями в Сирии и на Украине, а также по вопросу Крыма и Ирана, об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Пожалуйста, не вмешивайтесь в наши выборы. А заодно и во французские, немецкие и британские. Пожалуйста, уйдите с Украины и позвольте украинцам самим определять свое будущее. Пожалуйста, уйдите из Крыма. Пожалуйста, помогите нам добиться мирного урегулирования в Сирии. Пожалуйста, не дайте Ирану закрепиться на юге Сирии, иначе это приведет к эскалации войны», — рассказал он о темах, которые поднимал во время визита в Россию.

Кеннеди отметил, что перед переговорами он рассказал своим собеседникам, что в США люди выражают уважение, говоря «пожалуйста». По его словам, в ответ российская сторона отрицала обвинения во вмешательстве в выборы, сославшись на отсутствие доказательств.

В ответ на просьбу прокомментировать тот факт, что президент России Владимир Путин не принял делегацию американских парламентариев, Кеннеди заявил, что в случае такой встречи он бы «все высказал прямо».

Зачем американские конгрессмены приехали в Россию
Политика

По его словам, решение об ответном визите российской делегации будет принято, когда в США увидят, что Россия изменила свое поведение. На вопрос о том, будет ли Вашингтон в противном случае вводить ответные меры, сенатор сказал, что не хотел бы вводить «драконовские меры», но это придется сделать в случае вмешательства в ноябрьские выборы в сенат.

Кеннеди добавил, что улучшение отношений между странами пошло бы на пользу россиянам. «Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так», — считает он.

Володин назвал отношения между парламентами России и США «равными нулю»
Политика

Делегация парламентариев из США приехала в Россию 30 июня, они провели встречи с представителями Госдумы и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Переговоры с российскими депутатами проходили в закрытом формате.

Как рассказал присутствовавший на них корреспондент РБК, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе встречи назвал отношения между законодательными органами двух стран «равными нулю»

Председатель комитета конгресса США по ассигнованиям Ричард Шелби в ответ выразил надежду на их улучшение в будущем, отметив, что Москва и Вашингтон могут быть «конкурентами, как команды в спорте», но не противниками.

Теги: Сенат США , переговоры
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