В Грузии нашли тела двух пропавших туристов

Двое туристов, пропавшие 6 июля, найдены мертвыми в Душетинском муниципалитете Грузии, поиски их четырехлетнего ребенка продолжаются, сообщается на сайте грузинской полиции.

Там рассказали, что 6 июля получили сообщение о том, что мужчина и женщина, а также несовершеннолетний сын пропали в ущелье Хуса. Позднее полицейские нашли их автомобиль и личные вещи.

Тело одного из них нашли в овраге в трех километрах от машины, второго — недалеко от водопада По данным полиции, у погибших было двойное гражданство — американское и грузинское, они жили в Грузии несколько лет. Согласно предварительным данным, на их телах нет признаков насилия.

В полиции не назвали имена погибших и причину их смерти.​ Поисковые работы возобновятся утром в воскресенье, 8 июля.