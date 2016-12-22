Полиция задержала второго подозреваемого в ограблении журналиста Би-би-си

Полиция задержала второго подозреваемого в ограблении приехавшего на чемпионат мира по футболу журналиста Би-би-си в Москве, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом сообщает ТАСС.

​Задержанного мужчину и доставили в отделение полиции. Установлено, что он и его сообщник занимались нелегальным извозом.

Ранее сообщалось, что был задержан первый подозреваемый в ограблении иностранца.

Об ограблении журналиста Би-би-си в Москве стало известно вечером 7 июля. Как рассказал РБК источник в полиции, инцидент произошел ночью в районе Большого театра. Британец поймал около 3 часов ночи такси, где его угостили кофе, после чего он потерял сознание. Очнулся журналист без мобильного телефона и банковских карт. Утром с его счета в одном из банкоматов Москвы неизвестным была снята сумма в £550. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).