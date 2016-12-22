Полиция задержала подозреваемого в ограблении корреспондента Би-би-си

Подозреваемый в ограблении приехавшего на чемпионат мира по футболу журналиста британской Би-би-си задержан московской полицией, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте столичного главка полиции.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении кражи у гражданина Великобритании», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативники ищут соучастника преступления.
Ранее в московской полиции РБК сообщили, что британского журналиста ночью у Большого театра в пойманном им такси напоили кофе. После этого он очнулся без банковских карт и телефона на станции метро «Динамо». Утром со счета корреспондента Би-би-си в одном из банкоматов на востоке Москвы неизвестный снял сумму в £550. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».