Число погибших при кораблекрушении у Пхукета превысило 40 человек
Общество, 22:07
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Число погибших при кораблекрушении у Пхукета превысило 40 человек
По итогам поисковой операции в районе крушения туристического судна к югу от тайского острова Пхукет власти заявили о 41 погибшем. Об этом сообщает Bangkok Post.
Водолазы за 7 июля обнаружили в воде шесть тел, из которых двое — дети, двое мужчин и одна женщина.
Днем 6 июня было объявлено о 40 погибших и 16 пропавших без вести.
Инцидент с туристической лодкой «Phoenix» произошел в водах к югу от тайского острова Пхукета 6 июня. Лодка, шедшая была перевернута большой волной. на ее борту находились 93 туриста и 12 гидов. Большинство туристов — граждане Китая. Накануне в водах Таиланда произошло еще два инцидента с туристическими судами, в результате которых пропали без вести 40 человек. Среди спасенных оказалась пара из России.