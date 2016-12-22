Министр спорта заявил об уверенности в победе над Хорватией

Российская сборная «оправдает доверие» в матче с командой Хорватии, заявил министр спорта Павел Колобков в эфире «Матч ТВ».
«Болельщики сегодня будут 12-м игроком нашей команды, они будут гнать ребят вперед, уверен, что они сделают все, чтобы оправдать надежды всей страны», — сказал он.
Вечером 7 июля сборная России сыграет с командой Хорватии за право выхода в 1/4 чемпионата мира по футболу. Накануне англичане выиграли у шведов со счетом 2:0. Россия до этого в серии пенальти достигла победы над Испанией, в то время как основное время завершилось ничьей (1:1).
Ранее сообщалось, что власти Сочи готовы к бурной реакции болельщиков как на победу, так и на поражение российской команды. Накануне матча, 6 июля, на город обрушился сильный ливень. Вода затопила территории рядом с вокзалом, стадионом «Фишт», где пройдет мачт Россия — Хорватия, и участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи. Однако городская администрация не увидела причин для срыва игры.