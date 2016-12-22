Собянин приехал на Никольскую улицу перед матчем Россия — Хорватия

Мэр за два часа до начала матча с участием российской сборной на ЧМ-2018 первым из глав органов исполнительной власти прибыл на Никольскую улицу. Она с начала чемпионата стала неофициальной фан-зоной для болельщиков ЧМ

Сергей Собянин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии матча 1/4​ финала с участием сборных России и Хорватии приехал на Никольскую улицу, которая на период проведения чемпионата мира стала одним из самых популярным мест среди футбольных болельщиков, сообщает корреспондент РБК. Он стал первым среди политиков — руководителей органов исполнительной власти, кто приехал на Никольскую улицу.

«Хорошее настроение останется с нами в любом случае», — сказал Собянин в ходе общения с болельщиками, которые в этот момент находятся на Никольской. Мэр приехал со стороны Лубянки, вышел из машины и отправился по направлению к Красной площади. По дороге он пообщался с волонтерами, жителями Москвы и гостями города, гулявшими по улице.

Видео: Андрей Любимов / РБК

Пройдя по Никольской улице, Собянин свернул в Богоявленский переулок, к выходу со станции метро «Площадь Революции», и дошел до Гостиного двора. У фонтана на Биржевой площади он поговорил с туристами и москвичами. После этого он сел в машину и уехал.

Политолог Алексей Макаркин в разговоре с РБК назвал посещение Никольской улицы мэром Москвы Сергеем Собяниным «закономерным элементом избирательной кампании». «Конечно, такие действия Собянина связаны с его избирательной кампанией. Никольская улица — это один из символов благоустройства центра Москвы. Вы помните, как сильно она изменилась, это предмет его гордости», — сказал он. Также, по словам Макаркина, это один из символов чемпионата мира по футболу. «Понятно, что посещением Никольской он [Собянин] еще больше связывает это событие со своим именем», — заявил политолог.

Никольская улица в Москве, ведущая от Лубянки к Красной площади, на протяжении нынешнего чемпионата мира собирает большое количество болельщиков из разных стран мира, прибывших в столицу на мундиаль.

Матч 1/4 финала с участием российской сборной будет проходить на сочинском стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 мск. Сборная Россия впервые смогла пробиться в четвертьфинал на мировом первенстве.

Накануне, 6 июля, власти Москвы объявили, что после 23:00 ​часть улиц в центре города в день матча Россия — Хорватия станут пешеходными. Это делается для того, чтобы болельщики смогли отпраздновать победу своей команды, которая сможет пробиться в полуфинал чемпионата мира. В частности, движение будет перекрыто по Тверской улице от Бульварного кольца, по Моховой от Большой Никитской, по Охотному Ряду, Театральному проезду до Неглинной, а также по Ильинке и Варварке.

Параллельно в день матча Россия — Хорватия метро будет работать дольше обычного. Все станции метро и МЦК будут открыты для пассажиров на вход до 3 часов ночи, пообещали столичные власти.