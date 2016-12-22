Семью брата экс-президента Армении обвинили в присвоении $6,8 млн

Следователи Комитета государственных доходов Армении провели обыск в доме Нарека Саркисяна, племянника экс-президента страны Сержа Саргсяна и нашли и конфисковали депозитные соглашения о вкладах в банке на $6,8 млн. Об этом сообщает агентство Armenpress.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что соглашения заключили во второй половине 2016 года брат экс-президента Левон Саргсян, который работал послом по особым поручениям, и его дочь Ани Саргсян. В декларации об имуществе и доходах за 2017 год Саргсян не указал о вкладах в банке.

При этом накануне компания «JL Pro Project Company» вернула в казну Армении $1,6 млн. В мае и середине июня против фирмы завели уголовные дела «за преднамеренное создание признаков несостоятельности и неуплаты налогов в большом количестве». Следствие установило, что в 2013-2017 годах компания строила многофункциональное здание, за это время в бюджет передали $7 тыс. налогов, при этом их общая сумма составляла $306 тыс. Также фирма скрывала налоговые выплаты на $300 тыс. в расчетах НДС за первые три месяца в 2016 году.