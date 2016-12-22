Компания брата бывшего президента Армении вернула в госбюджет $1,6 млн

Компания ООО «JL Pro Project Company», принадлежащая брату бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левону Саргсяну, возместила нанесенный государственному бюджету ущерб в $1,6 млн. Об этом РБК сообщили в Комитете государственных доходов Армении.

«Уголовное дело было возбуждено 2 мая и 18 июня 2018 года против компании за преднамеренное создание признаков несостоятельности и неуплаты налогов в большом количестве», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе следствия выяснилось, что компания в 2013–2017 годах выполняла строительство многофункционального здания. За данный период в госбюджет поступило $7 тыс., в то время как общая сумма налогов составляла $306 тыс. Более того, ООО «JL Pro Project Company» скрыло налоговые выплаты в расчетах НДС за первые три месяца 2016 года, которые составили $300 тыс.

Ранее, 25 июня, стало известно, что еще один брат экс-президента Армении Александр Саргсян был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном хранении оружия.

​В середине апреля в Армении начались массовые митинги против избрания бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Спустя десять дней тот подал в отставку, а 8 мая премьер-министром Армении стал возглавивший протесты лидер оппозиции Никол Пашинян.​