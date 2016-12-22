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Сидящий в СИЗО глава Серпуховского района выдвинулся на переизбрание
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Сидящий в СИЗО глава Серпуховского района выдвинулся на переизбрание
Политика, 18:39
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Сидящий в СИЗО глава Серпуховского района выдвинулся на переизбрание

В субботу, 7 июля, представители главы Серпуховского района Александра Шестуна подали документы в территориальную избирательную комиссию для участия в выборах главы района, рассказал РБК пресс-секретарь главы района Влада Русина.

Сам глава Шестун находится в СИЗО-5 «Водники»: против него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 УК России (нарушение должностных полномочий).

Официальные представители и адвокат подали документы в территориальную избирательную комиссию, которая находится в подмосковном Серпухове на Советской улице, на выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения на пост главы Серпуховского муниципального района Александра Шестуна, сообщила Влада Русина.

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В тоже время его адвокат Павел Беспалов сообщил, что до сих пор «отсутствует доверенность на право представления интересов Шестуна, как кандидата на должность главы Серпуховского муниципального района». Защитник пытается получить ее от руководства СИЗО-5 УФСИН по городу Москва.

По словам адвоката, документы в ТИК могут подавать третьи лица, а доверенность нужна для открытия банковского счета и для начала процесса сбора подписных листов.

«Как только в ТИК примут все недостающие документы, начнется сбор подписей в поддержку кандидатуры Шестуна», — добавил Беспалов.

Глава Серпуховского района был задержан в середине июня. Басманный суд Москвы арестовал Шестуна до 13 августа 2018 года, отказав выпустить его под залог 2,5 млн руб по ходатайству защиты. Он в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Дело касается передачи четырех земельных участков общей площадью в 10,3 га компании ООО «Центр» в 2008 году. По версии следствия, Серпуховскому району таким образом был нанесен ущерб в 62 млн руб. Шестун записал обращение к президенту Владимиру Путину, где пожаловался на угрозы от генерала ФСБ Ивана Ткачева и руководителя управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина.
 

Теги: Серпухов , Серпуховский район , Выборы , СИЗО
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