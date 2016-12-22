Суд оставил под стражей главу Серпуховского района Шестуна

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Защита просила отпустить Шестуна под залог в 2,5 млн руб. Поручительство за него подписали семь человек, в том числе советник Рамзана Кадырова и вице-премьера Чечни Хасан Хакимов.

Ранее Басманный суд арестовал чиновника до 13 августа 2018 года. Шестун обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

По версии следствия, глава Серпуховского района превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 млн руб.

Перед задержанием Шестун записал видеообращение к президенту России, в котором заявил, что якобы получал угрозы со стороны генерала ФСБ Ивана Ткачева и руководителя управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина.