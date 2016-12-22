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За июнь в Крым приехало на 38% украинцев больше
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За июнь в Крым приехало на 38% украинцев больше
Украинский кризис, 15:36
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За июнь в Крым приехало на 38% украинцев больше

В июне в Крым приехали 257 тыс. украинских граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте ​Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Об этом свидетельствуют данные трех украинских КПП на въезде в Крым: «Чонгар», «Чаплинка» и «Каланчак». В то же время, согласно информации ведомства за май, тогда на полуостров приехало 187 тыс. человек. Таким образом, число въехавших в Крым украинцев выросло на 37,68%.

В конце июня крымские власти спрогнозировали, что на полуостров за 2018 год приедет 1 млн украинцев.

В начале июля стало известно, что украинские власти приняли решение обустроить пункты пропуска в Крым и выделить на это 100 млн грн. Средства планируют вложить в создание медпунктов, туалетов, парковок, административных многофункциональных центров.

Киев решил обустроить пункты пропуска на границе с Крымом
Политика

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, который Москва считает легитимным. Киев результатов голосования не признал, считает полуостров «оккупированным», а границу между ним и Украиной — административной. Международное сообщество также в большинстве своем не признало присоединения Крыма, а западные санкции ввели в отношении полуострова санкции. Так, в середине июня 2018 года ЕС вновь продлил на год введенные в 2014 году ограничения, запрещающие европейским гражданам и компаниям покупать недвижимость, инвестировать в экономику, заниматься транспортными операциями и туризмом, а также покупать произведенную в Крыму продукцию и продавать туда товары ЕС. Присоединение полуострова к России признала КНДР.

Теги: Крым , въезд , Украина
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