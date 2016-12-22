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Киев решил обустроить пункты пропуска на границе с Крымом
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Киев решил обустроить пункты пропуска на границе с Крымом
Политика, 21:57
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Киев решил обустроить пункты пропуска на границе с Крымом
Власти Украины намерены сделать погранпункты на границе с Крымом более комфортными, на эту цель будет выделено более 100 млн грн. Летом прошлого года приезжие с Украины проводили в очередях на крымских КПП до 13 часов
Трасса у поселка Чонгар. Украина (Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / ТАСС)

Правительство Украины приняло постановление о выделении средств на обустройство пропускных пунктов Каланчак и Чонгар на границе с Крымом, говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины. На то, чтобы сделать пересечение границы комфортным, Украина потратит около 106 млн грн (порядка 240 млн руб.).

Средства будут потрачены на то, чтобы «улучшить условия пребывания граждан при пересечении административной границы», говорится в сообщении. В частности, речь идет об обустройстве медпунктов, открытии центра административных услуг, создании парковок и туалетов.

Вопросами улучшения качества обслуживания на пропускных пунктах на границе с Крымом на Украине занимается межведомственная рабочая группа, в состав которой входят Мининфраструктуры, Минрегионов, СБУ, налоговая служба и ряд других структур.

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В июне 2017 года глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что власти Украины «искусственно» создают очереди на украинских погранпунктах. Одновременно он обвинил Киев в негативной пропаганде в отношении Крыма и попытках создать ложную картину жизни на полуострове.

Вскоре, в июле 2017 года, в разгар курортного сезона, крымское погрануправление ФСБ сообщило об образовании многокилометровых очередей на пограничных пунктах между Украиной и Крымом. В погранслужбе заявили, что сложности с пересечением границы возникли по вине украинской стороны, в то время как российские пограничники работали штатно. Тем не менее в очередях пересекающим границу приходилось стоять до 13 часов.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Крым , Чонгар , граница
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