В Крыму спрогнозировали приезд до 1 млн украинских туристов

Поток украинских туристов в Крым возрастает, и в этом году их число может приблизиться к 1 млн, сообщил РБК глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Крым вступает в пик высокого сезона. В июне отдыхающих не так много. Но начиная примерно с 25 июня начинает расти поток туристов. Июль и август - самые пиковые месяцы", - отметил он.

По словам Черняка, к концу этой недели действительно образовались очереди из туристов, желающих попасть в республику, в том числе и из Украины.

"Опасения по поводу того, что в российском Крыму вас будут пытать в подвалах уже давным-давно рассеялись. Если в 2014 году были запуганы люди, живущие на Украине, то уже в 2016 году продавались туры. И несмотря на запугивания, это никак не влияет на украинцев. Они прекрасно знают, что к ним отнесутся спокойно. Конфликтов не происходит. Крым они знают хорошо", - рассказал он.

Черняк уточнил, что многие украинцы, так же как и россияне, хотят посмотреть на мост через Керченский пролив, а также побывать в Сочи, Анапе. "А сейчас благодаря мосту это намного проще. И здесь отдохнуть, и туда заехать", - пояснил он.

Глава комитета считает, что за 2018 год Крым посетит почти 1 миллион украинцев.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов высказывал мнение, что число туристов, приезжающих в Крым, в связи с открытием Крымскоого моста в этом году увеличится на 20% и превысит 6,5 млн человек.