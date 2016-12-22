Президент Хорватии прибыла в Сочи чартерным рейсом

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла в Сочи, где сборная ее страны сыграет с командой из России в матче ¼ финала чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что она прилетела чартерным рейсом вместе с большой делегацией болельщиков.

Перед матчем Грабар-Китарович встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, они обсудят торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество двух стран.

Матч ¼ финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». 6 июля в городе выпала треть месячной нормы осадков, однако оргкомитет «Россия-2018» не посчитал это угрозой для проведения игры.

Чемпионат мира продлится в России до 15 июля.