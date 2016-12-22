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В оргкомитете не сочли ливень в Сочи угрозой для матча Россия — Хорватия
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В оргкомитете не сочли ливень в Сочи угрозой для матча Россия — Хорватия
Общество, 21:07
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В оргкомитете не сочли ливень в Сочи угрозой для матча Россия — Хорватия

Газону на стадионе «Фишт», где в субботу встретятся в 1/4 ЧМ-2018 сборные России и Хорватии, ничто не угрожает, несмотря на прошедшие в Сочи в пятницу, 6 июля, ливневые дожди, сообщили РБК в пресс-службе оргкомитета «Россия-2018».

Там рассказали, что 6 июля в Сочи выпала треть месячной нормы осадков. «В настоящий момент погода в Адлерском районе нормализовалась, прогноз на субботу также благоприятный — осадков в течение дня не ожидается», — заявили в пресс-службе.

В оргкомитете отметили, что предматчевые тренировки национальных сборных перенесли со стадиона «Фишт», чтобы сохранить «максимально высокие игровые кондиции поля». За газоном постоянно следят. Нет опасений, что он не будет готов к матчу.

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Ранее сообщалось, что из-за ливня оказался подтопленным Адлерский район Сочи, где находится стадион. По словам мэра города Анатолия Пахомова, вода не затронула арену.

Видео: Глеб Гаврюшин / YouTube

7 июля в Сочи пройдет матч между сборными России и Хорватии, победитель игры выйдет в полуфинал ЧМ-2018.

Теги: ЧМ по футболу - 2018 , Сочи , ливень
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