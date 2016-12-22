Медведев встретится с президентом Хорватии в Сочи перед матчем ЧМ

Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет встречу в Сочи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.
В нем указывается, что на встрече стороны обсудят торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество России и Хорватии. После этого Медведев и Грабар-Китарович посетят матч ¼ финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии на стадионе «Фишт». Также в этот же день на стадионе «Самара Арена» сыграют команды Англии и Швеции.
В Москве 1 июля на стадионе «Лужники» прошел матч 1/8 финала ЧМ, в которой встретились сборные России и Хорватии. Встреча завершилась серией пенальти со счетом 4:3 в пользу россиян. Трансляцию этого спортивного мероприятия посмотрели 18,6% жителей России, что сделало трансляцию одной из самых рейтинговых за последние 20 лет. (рейтинг 18,6%, доля 57,7%).