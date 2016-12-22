Инаугурацию Эрдогана посетят Медведев и Жириновский

Премьер-министр Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции. Об этом сообщается на сайте кабмина.

И​наугурация Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет 9 июля в 16:00 мск в парламенте Турции. Также в церемонии примет участие глав ЛДПР Владимир Жириновский, отмечает агентство «РИА Новости».

Досрочные президентские выборы прошли в Турции 24 июня, абсолютное большинство голосов на них получил действующий глава государства. Эрдоган назвал результаты торжеством демократии и отметил, что победителями стали все граждане 81-миллионной Турции.

Выборы состоялись после вступления в силу поправок в Конституцию страны, внесенных по итогам референдума весной 2017 года. Они направлены на усиление власти президента, который также должен стать главой правительства. В Турции будет упразднена должность премьер-министра, президент станет назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров. Полномочия президента расширяются и в сфере судебной власти.