Роспотребнадзор сообщил о вспышке лептоспироза в Индии

В штате Керала на юге Индии произошла вспышка лептоспироза, по данным местных органов здравоохранения, болезнь поразила 69 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Вспышка возникла из-за неблагополучной экологической ситуации. В каналы с чистой водой сливаются сточные воды с птицефабрик, рынков и отелей, из-за чего возникли условия для размножения комаров и крыс. Сейчас эпидемия угрожает города Патамтитта с населением более 37,5 тыс. человек. Роспотребнадзор просит российских туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.

Лептоспироз — острое инфекционное заболевание, которое поражает почки, печень, нервную и сосудистую систему. Инфекция передается человеку от контакта с зараженными животными, водой, почвой, растениями. Также лептоспирозом можно заболеть при купании в открытых водоемах. При этом лептоспироз не передается от человека к человеку. Ранее Роспотребнадзор предупреждал о вспышке инфекции в Шри-Ланке, там с начала года лептоспирозом заболели более 1520 человек.