ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,50 62,87 EUR Нал. 74,63 73,57 USD Бирж. 63,12 -0,13 EUR Бирж. 73,79 +0,13 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6595,90 +72,60 IMOEX 2345,38 -0,06% RTSI 1173,47 +0,16% Brent 76,99 -1,53% DJIA 24456,48 +0,41% Nasdaq 7688,39 +1,34%
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лептоспироза в Индии
Лента новостей
В Нью-Йорке умер один из создателей «Человека паука» 06:55, Общество На Украине предупредили о рисках прекращения подачи питьевой воды 06:30, Общество Twitter начал блокировать по миллиону аккаунтов в день 06:22, Общество Пять человек погибли в ДТП в штате Делавэр 06:10, Общество Биопринтеры: что мешает напечатать человека полностью 06:00, РБК и Ингосстрах В Японии жертвами ливней стали восемь человек 05:58, Общество Госдеп обвинил Москву в удушении свободы слова 05:53, Политика Суд в США признал виновными двух членов хакерской группировки 05:36, Общество Минобороны Италии решило отказаться от закупок истребителей F-35 США 04:59, Политика Власти Украины попросили Facebook закрыть аккаунты ДНР и ЛНР 04:56, Политика США и КНДР договорились о создании рабочих групп по денуклеаризации 04:35, Политика Вексельберг назвал США и Китай «экономически сиамскими близнецами» 04:22, Бизнес В Пентагоне анонсировали визит Мэттиса в Хорватию и Норвегию 03:45, Политика Правительство Великобритании согласовало позицию по «мягкому» Brexit 03:22, Общество Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 03:20, РБК и Sony Bravia В Канаде обвинили попавшего в ДТП с хоккейной командой водителя 03:08, Общество Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit 02:52, Политика Застрявших в пещере в Таиланде детей научили погружаться с аквалангом 02:33, Общество Медведев встретится с президентом Хорватии в Сочи перед матчем ЧМ 02:14, Общество Число жертв аномальной жары в Канаде превысило 50 01:45, Общество В Киеве допустили санкции против Украины за попытку отобрать Крым 01:31, Политика Рособрандзор запретил прием в Институт экономики и социального развития 01:04, Общество Во Франции назвали причину гибели лайнера EgyptAir над Средиземным морем 00:58, Общество «Конец эпохи»: в Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» 00:57, Общество  Участники иранской сделки договорились защищать компании от санкций США 00:49, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 00:19, Спецпроект РБК Спорт Власти Мексики выдали США предполагаемого преемника наркобарона Коротышки 00:14, Общество Во Флориде задержали осужденного за избиение Рианны певца Криса Брауна 06 июл, 23:53, Общество
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лептоспироза в Индии
Общество, 07:24
0
Роспотребнадзор сообщил о вспышке лептоспироза в Индии

В штате Керала на юге Индии произошла вспышка лептоспироза, по данным местных органов здравоохранения, болезнь поразила 69 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Вспышка возникла из-за неблагополучной экологической ситуации. В каналы с чистой водой сливаются сточные воды с птицефабрик, рынков и отелей, из-за чего возникли условия для размножения комаров и крыс. Сейчас эпидемия угрожает города Патамтитта с населением более 37,5 тыс. человек. Роспотребнадзор просит российских туристов учитывать эту информацию при планировании поездок.

Лептоспироз — острое инфекционное заболевание, которое поражает почки, печень, нервную и сосудистую систему. Инфекция передается человеку от контакта с зараженными животными, водой, почвой, растениями. Также лептоспирозом можно заболеть при купании в открытых водоемах. При этом лептоспироз не передается от человека к человеку. Ранее Роспотребнадзор предупреждал о вспышке инфекции в Шри-Ланке, там с начала года лептоспирозом заболели более 1520 человек.

Теги: Роспотребнадзор , вспышка , инфекция , Индия
Главное
Госдеп обвинил Москву в удушении свободы слова Политика
Материалы по теме
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме Общество
Роспотребнадзор назвал Бурятию регионом с самым грязным воздухом Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter