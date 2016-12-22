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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Шри-Ланке
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Шри-Ланке
Общество, 06:59
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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лептоспироза в Шри-Ланке

В Шри-Ланке с начала года более 1520 человек заразились лептоспирозом. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что республиканское Управление по содействию здравоохранения призвало местных жителей соблюдать особые меры гигиены во время текущего сезона дождей. Вспышки лептоспироза в Шри-Ланке фиксируются в сезон дождей, который длится с мая по сентябрь на западе и юго-западе республики; на востоке и севере страны он идет с октября по февраль. Эпидемия возникает в засушливый период, когда местные жители собирают дождевую воду и пьют ее. Наибольшее количество заболеваний отмечено среди рабочих на фермах и на плантациях сахарного тростника. Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

Лептоспироз является острым инфекционным заболеванием, который поражает почки, печень, нервную и сосудистую систему. Инфекция передается человеку от контакта с инфицированными животными или водой, почвой и растениями. Также можно заразиться лептоспирозом при купании в открытых водоемах. При этом заболевание не передается от человека к человеку. По данным специалистов, статистика заболеваемости лептоспирозом в Шри-Ланке занижена из-за отсутствия полноценной лабораторной диагностики.

Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке желтой лихорадки в Нигерии. Из-за инфекции в этой африканской стране погибли 47 человек.

Теги: Роспотребнадзор , Шри-Ланка , заболевание , Россияне
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