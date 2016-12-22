Суд в США признал виновными двух членов хакерской группировки

Суд присяжных в районе Бруклин в Нью-Йорке признал виновными двух членов хакерской группировки, которая занималась похищением инсайдерских данных и мошенничеством. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о бывшем вице-президенте Morgan Stanley, пасторе из штата Пенсильвания Виталии Корчевском и хакере Владиславе Халупском, выходце из Одессы, перебравшемся в Бруклин. По словам представителя прокурора Ричарда Донохью, их признали виновными в двух эпизодах мошенничества с ценными бумагами и заговорах.

Отмечалось, что Корчевский и Халупский украли более 150 тыс. пресс-релизов из Business Wire, Marketwired и PR Newswire с февраля 2010 года по август 2015 года и использовали инсайдерскую информацию для получения более $100 млн. незаконной торговой прибыли. Ущерб был нанесен таким компаниям, как Qualcomm, Caterpillar, Advanced Micro Devices и Panera Bread.

Суд над мужчинами начался еще 12 июня. Всего в группировку хакеров входят 10 человек: семь американских трейдеров и трое украинских хакеров, в настоящий момент они разыскиваются.

В октябре 2016 года в Чехии задержали россиянина Евгения Никулина, разыскиваемого Москвой и Вашингтоном по линии Интерпола. В России его обвинили в краже $3 тыс. при хакерской атаке, в США — во взломах и торговле личными данными пользователей Dropbox и LinkedIn. В марте 2018 года россиянина экстрадировали в США. Мужчина не признает свою вину. Суд над Никулиным состоится в январе 2019 года.