ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,56 62,87 EUR Нал. 74,63 73,56 USD Бирж. 63,12 -0,13 EUR Бирж. 73,79 +0,13 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6587,30 +49,60 IMOEX 2345,38 -0,06% RTSI 1173,47 +0,16% Brent 76,99 -1,53% DJIA 24456,48 +0,41% Nasdaq 7688,39 +1,34%
Правительство Великобритании согласовало позицию по «мягкому» Brexit
Лента новостей
В Канаде обвинили попавшего в ДТП с хоккейной командой водителя 03:08, Общество Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit 02:52, Политика Застрявших в пещере в Таиланде детей научили погружаться с аквалангом 02:33, Общество Медведев встретится с президентом Хорватии в Сочи перед матчем ЧМ 02:14, Общество Число жертв аномальной жары в Канаде превысило 50 01:45, Общество В Киеве допустили санкции против Украины за попытку отобрать Крым 01:31, Политика Рособрандзор запретил прием в Институт экономики и социального развития 01:04, Общество Во Франции назвали причину гибели лайнера EgyptAir над Средиземным морем 00:58, Общество «Конец эпохи»: в Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» 00:57, Общество  Участники иранской сделки договорились защищать компании от санкций США 00:49, Политика Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 00:19, Спецпроект РБК Спорт Власти Мексики выдали США предполагаемого преемника наркобарона Коротышки 00:14, Общество Во Флориде задержали осужденного за избиение Рианны певца Криса Брауна 06 июл, 23:53, Общество Королевский двор Бельгии обрадовался победе сборной в матче с Бразилией 06 июл, 23:39, Общество Россиянина задержали в Турции по подозрению в краже шуб 06 июл, 23:34, Общество На ЧМ-2018 остались только европейские команды 06 июл, 23:30, Спорт В Кремле приветствовали решение Макрона приехать на полуфинал ЧМ-2018 06 июл, 23:20, Общество Путин поздравил руководителя ВИА «Самоцветы» с юбилеем 06 июл, 23:06, Общество Бельгийцы выбили Бразилию и вышли в полуфинал ЧМ-2018 06 июл, 22:55, Спорт Британская полиция предрекла долгое расследование отравления «Новичком» 06 июл, 22:49, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 06 июл, 22:42, Партнерский материал Суд дал экс-главе отдела МВД во Внуково пять лет колонии за взятку 06 июл, 22:21, Общество Германия заподозрила две компании в поставках руды в Крым 06 июл, 22:16, Политика Появилось видео момента ДТП с девятью погибшими на Кубани 06 июл, 21:58, Общество Самолет с премьер-министром Польши сломался при взлете 06 июл, 21:20, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 06 июл, 21:15, РБК и «Шелл» В оргкомитете не сочли ливень в Сочи угрозой для матча Россия — Хорватия 06 июл, 21:07, Общество Макрон решил приехать на чемпионат мира в России раньше обещанного 06 июл, 21:03, Политика
Правительство Великобритании согласовало позицию по «мягкому» Brexit
Общество, 03:22
0
Правительство Великобритании согласовало позицию по «мягкому» Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и кабинет министров согласовали общую позицию по «мягкому» Brexit, преодолев разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза. Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам Мэй, кабинет министров «согласился с нашей коллективной позицией в отношении будущего наших переговоров с ЕС». Отмечается, что речь идет о создании «зоны свободной торговли Великобритании и ЕС, которая устанавливает общие правила по продаже промышленных товаров и сельхозпродукции».

Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit
Политика

Королева Великобритании Елизавета II 25 июня утвердила выход Соединенного Королевства из состава ЕС. Она подписала документ, одобренный ранее обеими палатами парламента.

Сторонники Brexit одержали победу на референдуме, проведенном в Британии в 2016 году, набрав 51,9%. В 2017 году Британия начала переговоры об условиях выхода из ЕС.

Теги: Великобритания , Правительство , Brexit , Тереза Мэй
Главное
В Кремле приветствовали решение Макрона приехать на полуфинал ЧМ-2018 Общество
Материалы по теме
Тереза Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit Политика
СМИ узнали о тайных переговорах советника Трампа с «партией» Brexit Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter