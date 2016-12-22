Правительство Великобритании согласовало позицию по «мягкому» Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и кабинет министров согласовали общую позицию по «мягкому» Brexit, преодолев разногласия по вопросам торговли и таможне после выхода из Евросоюза. Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам Мэй, кабинет министров «согласился с нашей коллективной позицией в отношении будущего наших переговоров с ЕС». Отмечается, что речь идет о создании «зоны свободной торговли Великобритании и ЕС, которая устанавливает общие правила по продаже промышленных товаров и сельхозпродукции».

Королева Великобритании Елизавета II 25 июня утвердила выход Соединенного Королевства из состава ЕС. Она подписала документ, одобренный ранее обеими палатами парламента.

Сторонники Brexit одержали победу на референдуме, проведенном в Британии в 2016 году, набрав 51,9%. В 2017 году Британия начала переговоры об условиях выхода из ЕС.