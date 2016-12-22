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Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС
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Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС
Brexit, 15:31
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Королева Великобритании утвердила выход страны из ЕС
Королева Великобритании Елизавета II дала официальное согласие на выход страны из Евросоюза. Ранее документ одобрили обе палаты парламента
Елизавета II (Фото: Steve Parsons / PA Images / ТАСС)

Выступая перед членами нижней палаты Британского парламента, ее спикер Джон Беркоу сообщил, что королева Елизавета II официально одобрила закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза, сообщает агентство Reuters.

«Я должен сообщить, что Ее Величество подписала документ, одобряющий закон о выходе из Евросоюза», — заявил Беркоу под одобрительные аплодисменты членов парламента от Консервативной партии.

Документ, о котором говорил Беркоу, аннулирует соглашение от 1972 года, предусматривающее вступление Великобритании в ЕС. В соответствии с законом Соединенное Королевство официально покинет Евросоюз в 23:00 29 марта 2019 года. Дальше начнется двухлетний переходный период, в ходе которого продолжит действовать часть торговых соглашений с ЕС.

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Ранее документ о Brexit был одобрен обеими палатами парламента и передан королеве. Изначально предполагалось, что Елизавета II подпишет его на прошлой неделе, однако она вместо этого уехала на скачки в Аскоте, указывала Daily Mail.

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В 2016 году на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза победили сторонники Brexit с результатом 51,9%. В 2017 году начались переговоры между Лондоном и Брюсселем об условиях этого процесса.
Автор: Артем Филипенок.
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