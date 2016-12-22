В Канаде обвинили попавшего в ДТП с хоккейной командой водителя
Общество, 03:08
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В Канаде обвинили попавшего в ДТП с хоккейной командой водителя
Канадская полиция предъявила обвинения водителю грузовика, столкнувшегося с автобусом, в котором находилась молодежная хоккейная команда Humboldt Broncos. Об этом сообщает Reuters.
Водителя арестовали 6 июля в его доме в городе Калгари. Всего 29-летнего Яскирата Сингха Сидху обвинили по 29 пунктам, включая опасное вождение и причинение смерти. Ему грозит до 14 лет лишения свободы, суд состоится на следующей неделе.
ДТП произошло 7 апреля в провинции Саскачеван. Всего в автобусе ехали 28 человек, погибли 16, включая тренера Дейну Бронс. Последняя умерла в больнице после проведения двух операций.