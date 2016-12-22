Число жертв ДТП с канадской хоккейной командой возросло до 16

В канадской больнице скончалась тренер молодежной хоккейной команды Humboldt Broncos Дейна Бронс, таким образом число погибших в результате столкновения автобуса, в котором находилась команда, с грузовиком достигло 16. Об этом сообщает издание The Globe and Mail со ссылкой на семью Бронс.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

24-летняя Бронс умерла днем в среду, 11 апреля. Она была тренером Humboldt Broncos на протяжении двух лет, пишет газета. После ДТП ее доставили в больницу в критическом состоянии. По словам родных девушки, она перенесла две операции.

Столкновение грузовика и автобуса с хоккейной молодежной командой в канадской провинции Саскачеван произошло 7 апреля. Всего в автобусе находились 28 человек, они ехали на соревнования. В правоохранительных органах Канады рассказали, что водитель автобуса после аварии задержали, но позднее отпустили. В настоящий момент ведется расследование ДТП.