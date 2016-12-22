В ДТП с молодежной хоккейной командой в Канаде погибли 14 человек

В результате столкновения грузовика с автобусом с молодежной хоккейной командой Humboldt Broncos в канадской провинции Саскачеван погибли 14 человек, 14 госпитализированы. Всего в автобусе было 28 человек, включая водителя. Об этом сообщает телеканал СBC со ссылкой на Королевскую конную полицию Канады (RCMP).

Фото: Humboldt Broncos / Twitter

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Автобус с хоккеистами ехал на соревнование. ДТП произошло на одной из трасс примерно в 30 км к северу от поселения Тисдейл. Спасательные операции продолжались до позднего вечера.

Премьер Канады Джастин Трюдо принес соболезнования родным и близким погибших. «Я не могу представить, как будут дальше жить родители погибших... Я искренне соболезную людям, пострадавшим от этой страшной трагедии...» — написал премьер на своей странице в Twitter.